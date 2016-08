Moeder Nootdorp redt leven van eigen dochtertje

In een oogwenk gaat het dinsdagmiddag mis, als de jongste bewoonster van een woning aan de Neogotiekhof naar buiten loopt. Haar 8-jarige broertje laat het tuinhekje open tijdens een zoektocht naar Pokémon. Als moeder drie minuten later de woonkamer binnenkomt, is het meisje verdwenen.



Ada de Vaal zit in haar zonnige achtertuin als ze haar om hulp hoort schreeuwen. ,,Ik hoor wel eens vaker kreten, maar ik wist gelijk: dit is ernstig."



Vlonder

Het meisje van 16 maanden oud is een stukje langs het hoge riet gelopen en van een vlonder in het water gevallen. ,,Moeder had haar in het gras gelegd en was al aan het reanimeren. Ik heb 112 gebeld en de instructies doorgegeven. Ze was lijkbleek, ik dacht: 'ze glijdt van de wereld af'. Ze gorgelde en kreeg even blosjes op haar wangen, toen zakte ze weer weg. Dit had niets gescheeld, het was afschuwelijk. Ik kreeg 's avonds geen hap door mijn keel.''