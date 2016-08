Mogelijk speciale taalklassen bij ROC Mondriaan

In die speciale klassen worden de studenten bijgespijkerd in de Nederlandse taal, zodat zij daarna kunnen doorstromen naar een reguliere mbo-opleiding.



Het Mondriaan zag zich afgelopen schooljaar geconfronteerd met een toenemend aantal vluchtelingen dat zich wilde inschrijven, maar de Nederlandse taal totaal niet machtig was. Met de komst van meer vluchtelingen naar de Haagse regio is de verwachting dat zich de komende jaren nog honderden nieuwe studenten zullen aanmelden uit landen als Eritrea en Syrië.



Oplossingen

,,We worstelen hiermee'', bekent bestuursvoorzitter Pierre Heijnen van ROC Mondriaan. ,,Deze studenten spreken en schrijven vaak zeer gebrekkig Nederlands. Daarmee red je het niet op onze mbo-opleidingen. Je moet toch minstens een eenvoudige brief in het Nederlands kunnen opstellen.''



ROC Mondriaan broedt momenteel samen met vertegenwoordigers van het Haagse voortgezet onderwijs op oplossingen. Meerdere middelbare scholen in de stad hebben al jarenlange ervaring met schakelklassen.



Alleen voor de oudere vluchtelingen die niet meer terecht kunnen op de middelbare school, maar wel een mbo-opleiding willen volgen, is er nog niets. Al draait op het ROC Mondriaan inmiddels al wel een proefschakelklas met een groep vluchtelingen. ,,We bekijken eerst hoe dat loopt'', zegt Heijnen. Mogelijk wordt het concept daarna uitgebreid.