Mogelijk veel minder statushouders in stad

Ontwikkeling

Het voormalige ministerie van Sociale Zaken in Bezuidenhout zou dit jaar plek moeten gaan bieden aan 350 statushouders, maar dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet lukken. De ontwikkeling daar ligt stil omdat de beoogde koper het gebouw wil slopen. De gemeente wil het pand juist grotendeels behouden. Volgens Wijsmuller passen de 'schetsmatige' plannen van de koper niet bij zijn uitgangspunten.



De PvdA vindt vertraging 'onacceptabel': ,,De noodopvang moest daar eind vorig jaar dicht om de huisvesting van statushouders mogelijk te maken'', zegt fractieleider Martijn Balster.



Het is nog maar de vraag of de vertraging daadwerkelijk voor problemen gaat zorgen. Door de lagere asielinstroom is nog niet zeker dat alle extra 700 plekken die Den Haag bovenop de wettelijke taakstelling (1500) had aangeboden ook nodig zijn.



Tot dusver kwamen er vanaf januari 17.000 asielzoekers naar Nederland, tegenover bijna 60.000 in het hele vorige jaar. Daarom is opvangorganisatie COA 'mogelijk niet in staat om het volledige aantal extra statushouders dit jaar aan de gemeente Den Haag te koppelen', schrijft de wethouder.