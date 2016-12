Molenaar met acht tenen

Wim Bom (8 januari 1916 - 10 december 2016) stond als 18-jarige jongen aan het graf van zijn jongere zus Annie die was overleden aan tuberculose. Een ziekte waaraan Wim ook al een oudere broer had verloren. Wim was eveneens positief getest en vertoonde de eerste verschijnselen. Hij dacht dat hij het niet lang meer zou maken. Wim Bom werd echter honderd.



Hij groeide op in de Herenstraat van Wateringen totdat zijn vader de molen op de Heulweg aan de rand van het dorp kocht. Het gezin verhuisde naar de molen en Wim, die goed kon leren maar op z'n elfde van school was gegaan om bij een kweker te werken, werd naar Wageningen gestuurd om de molenaarspapieren te behalen.



De molen was een begrip in het dorp. In de oorlog bakte een lokale bakkerij broden van het graan van Bom. Hongerige kinderen konden dagelijks twee gratis boterhammen afhalen. Er stonden lange rijen voor de molendeur die toen al niet meer op de wind maar op diesel liep.



Veevoer

In de jaren vijftig namen 'de gebroeders Bom' de molen van hun vader over. Wim en zijn broers moesten hard werken om voor vier gezinnen de kost te kunnen verdienen. Wim, die veel last van zijn benen had, deed de boekhouding, de inkoop en wat verkoop.



Op de fiets nam hij de bestellingen voor het veevoer op bij de boeren en de tuinders in het Westland, die destijds nog allemaal een varken en wat schapen op hun bedrijf hadden rondscharrelen. Op maandag ging Wim naar Rotterdam om monsters van graanpartijen, door zeeschepen van over de hele wereld aangeleverd, te keuren. Op basis van deze monsters kocht hij vrachten op. Op donderdag ging hij naar de Beestenmarkt in Delft om zaken te doen met de boeren die daar gezellig rond de markt en in het café bijeenkwamen.



Geamputeerd

Wim was vader van een groot gezin. Samen met zijn vrouw To van Rijn, die van Sion, Rijswijk, kwam, kreeg hij tien kinderen. Het gezin woonde schuin onder de molen. De molenwerf was een heerlijke plek om op te groeien. Alles werd in het werk gesteld om de kinderen te kunnen laten doorleren tot aan de universiteit toe.



Wims gezondheid was niet geweldig. Twee tenen waren als gevolg van een slechte doorbloeding al geamputeerd. Erger werd voorkomen door de destijds pas opgerichte Trombosedienst, die met regelmaat, 70 jaar lang, zijn bloed kwam prikken.



Overvaller

Wims gezondheid mocht de laatste jaren misschien wat brozer zijn, maar dat heeft de overvaller van het postkantoor van Wateringen niet gemerkt toen hij pootje werd gehaakt door de oude molenaar. Wim was al in de negentig toen hij zich vastgreep aan een lantaarnpaal om de crimineel te laten struikelen. Een actie waarmee hij, zij het anoniem, de kranten haalde.



Wim hield van de molen, ook al was het bedrijfsmatig gezien een onhandig gebouw in de moderne tijd. Om de molen niet verloren te laten gaan, verkochten Wim en zijn broers 'De Windlust' voor een symbolisch bedrag van één gulden aan een stichting, die de molen volledig restaureerde.



Tot op het einde nam Wim, de laatste van een generatie molenaars, er met genoegen een kijkje.