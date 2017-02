Mondriaans zorgen voor drukte in Gemeentemuseum

Ondanks de winterse omstandigheden trokken deze dag ruim 4.000 mensen erop uit om de nieuwe tentoonstelling Mondriaan en Bart van der Leck - De uitvinding van een nieuwe kunst te bezichtigen. Deze expositie werd 's middags officieel geopend door koning Willem-Alexander.



Vanwege deze speciale gelegenheid was de toegang voor iedereen gratis. ,,We willen graag dat zoveel mogelijk mensen kennis maken met het unieke werk van de kunstenaars van De Stijl. Dat is meer dan geslaagd'', aldus een gelukkige directeur Benno Tempel.



Themajaar

Het hele jaar zijn er tentoonstellingen in het kader van het themajaar 'Mondriaan tot Dutch Design. 100 jaar De Stijl' te zien in het Gemeentemuseum.