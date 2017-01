Monument voor Chuck: 'Zo is hij er over 50 jaar nog steeds'

Het idee voor een monument komt niet uit de lucht vallen. De studente heeft warme herinneringen aan de Haagse icoon. ,,Ik zal hem zelf heel erg missen, net als heel veel mensen met mij. Ik wil een monument voor Chuck, zodat hij over 50 jaar nog steeds onder ons is'', vertelt de Haagse. ,,Ik geef hem elk jaar een kerstpakket en dan speelt hij een nummer voor mij. Maar de mooiste herinnering is nog wel dat hij speciaal voor mijn vriend en mij het nummer Wish You Were Here van Pink Floyd speelde. Dat was prachtig. Ik ging ook vaak tegenover hem zitten op de oranje banken in de Grote Marktstraat, gewoon om naar hem te luisteren.''



,,Waar hij zou moeten staan? Bij de Bijenkorf natuurlijk. Daar zag ik hem het vaakst zitten, maar het is ook een plek waar een monument zou kunnen staan.'' Omdat de binnenstad geen plek biedt voor een groot beeld, zou een tegel volgens Cherry het meest realistisch zijn. ,,Misschien met zijn geboorte- en sterfdatum erin gegraveerd. Het is naar het idee van de Walk of Fame in Hollywood. Maar ik moet het idee nog uitschetsen, hoor.''



Facebook

Inmiddels hebben al honderden mensen op Facebook aangegeven interesse te hebben in een monument voor Chuck. ,,Ik schrok ervan hoeveel mensen het een goed idee vinden. Hoe meer mensen interesse hebben, hoe waarschijnlijker het wordt dat de gemeente een monument zal toestaan.''



Politiek

In de politiek worden al positieve geluiden voor een monument gehoord. Richard de Mos van Groep de Mos vindt dat Chuck een eerbetoon verdient. ,,Hij verdient een permanent plekje in de stad. Chuck ís Den Haag!'' De fractieleider ziet een plaque of andere blijvende herinnering wel zitten, bijvoorbeeld bij het Centraal Station op de Turfmarkt of vlakbij de Hema. De partij heeft vragen gesteld aan de gemeente.