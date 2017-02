Mooie herinneringen aan Euro Cinema

Kaskraker

Is er een Hagenaar uit die tijd te vinden die The Sound of Music, de film over de familie Von Trapp, niet in Euro Cinema heeft gezien? De kaskraker draaide 138 weken onafgebroken aan de Leyweg. Er waren veel mensen die 'm meer dan eens gingen bekijken.



Soms wel meer dan honderd keer, zoals de dames Batterman en Snel. Eerstgenoemde ging 110 keer op maandagmiddag. Ze werden ooit door de toenmalige bedrijfsleider Bliekendaal beloond met een horloge. Deze trouwe klanten leven niet meer.



,,The Sound of Music was meer iets voor de dames", zegt Michel van de Luitgaarden. ,,Maar ik heb 'm wel gezien. Eén keertje. Dat vond ik wel genoeg." De nu 59-jarige Hagenaar heeft van alle films die hij aan de Leyweg zag Ben Hur op nummer één staan. ,,Dat was spectaculair, met die paardenraces."



Sylvia Schuling (57) ging meerdere keren naar Lawrence of Arabia, met in de hoofdrol 'spetter' Omar Sharif die op 25 september 1963 samen met koningin Juliana en prins Bernard Euro Cinema openden. ,,Maar ik viel meer op die blonde met zijn blauwe ogen", zegt Sylvia. ,,Dan zat hij op zo'n kameel, riep 'hat, hat, hat' en dan gingen al die beesten lopen. Ohh, daar was ik helemaal gek van. Hoe heet hij ook alweer? Peter O'Toole?"



Theo Honsbeek noemt de rampenfilm Earthquake als zijn favoriet. ,,Je voelde in de zaal de trillingen van de aardbeving. Dat was heel bijzonder. Euro Cinema was een van de eerste bioscopen in Europa die die apparatuur had." Hij herinnert zich nog details van zijn bezoeken aan Euro Cinema. ,,Als het niet druk was, slopen we stiekem in het donker naar de loges in het midden. Dan zat je op luxe stoelen."