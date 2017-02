Moordenaar Hester van Nierop 50 jaar cel in

Dat meldt de moeder van Van Nierop, Arsène van Nierop die bericht daarover kreeg van haar advocaat in Mexico.



De veel zwaardere straf voor de moordenaar van haar dochter geeft de Voorburgse een dubbel gevoel: ,, Aan de ene kant krijg ik Hester er niet meer mee terug. Dat blijft. Maar het geeft ook een prettig gevoel dat de strijd voor gerechtigheid een mooi einde heeft.''



Hoger

De Mexicaan Roberto Flores Adame werd in 2015 veroordeeld tot 35 jaar cel voor de moord, en ging in hoger beroep. De rechtbank komt op een hogere straf uit.



Architecte Hester van Nierop maakte in 1998 een reis van acht maanden door de VS en Mexico om de architectuur te bestuderen en eventueel een stageplaats te vinden. Ze werd in spetember van dat jaar dood in een hotelkamer gevonden in Ciudad Juárez, aan de grens met de VS.



Opvanghuis

Moeder Arsène zich via de in 2005 opgerichte stichting Hester in voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez. Zo steunt haar stichting er een opvanghuis voor slachtoffers van geweld. In 2008 schreef zij een boek over haar ervaringen dat in 2014 in het Spaans is vertaald en in Mexico is uitgegeven.



Van Nierop blijft de vrouwen in Mexico steunen. ,, Er is nog zo veel te doen. Toen mijn boek in het Spaans was vertaald merkte ik dat het opbeurend was voor vrouwen en organisaties die met gerechtigheid bezig zijn. Als je een lange adem hebt, maak je tóch kans.''