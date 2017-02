Moorkoppenactie voor Noud levert 600 euro op

Arie Bos overhandigde de opbrengst gisteren aan de moeder van Noud, die hard aan het sparen is voor een hulphond voor haar zoon. De teller van alle acties voor Noud tot nu toe staat op 7.960 euro. Er is 20.000 euro nodig om een hulphond op te leiden.



Hart en ziel

Arie Bos werkt in de zorg met demente ouderen. Daarnaast bakt hij in zijn vrije tijd in zijn omgebouwde schuur de lekkerste zoetigheden. De recensies over zijn lekkernijen zijn lovend. Steeds meer Zoetermeerders weten Arie's Bakery in Seghwaert te vinden. Via Facebook of zijn eigen site stromen de bestellingen binnen.



De 55-jarige Bos is eigenlijk banketbakker in hart en ziel. Vanaf jongs af aan hielp hij zijn broer in de bakkerij in Groningen. Na de banketbakkersopleiding werkte Bos met veel plezier bij diverse bakkerijen.



Goed doel

Omdat Bos zich graag inzet voor de medemens, kijkt hij ook of hij goede doelen kan steunen. Afgelopen week start hij een moorkoppenactie, waarvan de opbrengst naar de 7-jarige Noud uit Oosterheem ging. Zijn ouders zamelden frituurvet in om de opleiding van een hulphond te bekostigen.



Bos doneerde eerder al zijn frituurvet uit december, afkomstig van het bakken van 2.500 oliebollen.