Moskee: gast-imams uit buitenland niet welkom

De Surinaams-Hindoestaanse moskee kwam de afgelopen jaren meermaals in opspraak in de Haagse politiek omdat er prekers uitgenodigd werden die terrorisme zouden verheerlijken of van plan zouden zijn om haatspeeches te houden. In de raadsvragen verwezen partijen steeds naar berichten over de predikers op social media.



Begin december trok het CDA aan de bel over de komst van de Pakistaanse preker Khalil Sultan. De gemeente heeft niet kunnen verifiëren of Sultan inderdaad terreur (heeft) verheerlijkt. Wel zijn er gesprekken met de moskee geweest over haar uitnodigingsbeleid: ,,Als wij de indruk hebben dat buitenlandse sprekers met een polariserende boodschap zijn uitgenodigd, gaan we in gesprek'', zegt een woordvoerder van burgemeester Jozias van Aartsen.



De moskee heeft vervolgens zelf besloten voorlopig geen buitenlandse gast-imams meer uit te nodigen, zegt moskeesecretaris Galied Ashruf: ,,De komst van sprekers krijgt altijd heel veel negatieve aandacht op social media. Om verdere negativiteit te voorkomen hebben we dit besloten. Het is jammer dat de moskee in zo'n kwaad daglicht wordt gesteld.''



Raadslid Hacan Kucuk van Islam Democraten denkt dat het gebedshuis 'onder druk gezet' is: ,,Uit angst voor imagoschade of een slechte verhouding met de overheid bezwijken ze.''



Andere partijen vinden het juist een goede stap van Noeroel Islam. Volgens de PVV is hier wel sprake van willekeur: ,,De regel moet ook gewoon gelden voor zingende haatsjeiks'', zegt PVV-raadslid Elias van Hees. Buitenlandse 'lofzangers' blijven namelijk wel welkom.



CDA-raadslid Daniëlle Koster: ,,Het probleem met veel prekers is dat ze heel ver af staan van onze democratische normen en waarden.''



Vooralsnog lijkt Noeroel Islam de enige moskee met gewijzigd deurbeleid.