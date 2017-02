Motoragent gaat niet in op avances Haagse Kimberly

Kimberly vindt het jammer dat het niets wordt tussen haar en de agent. ,,De betreffende motoragent heeft laten weten niet in te willen gaan op het verzoek. Hij heeft namelijk een vriendin’’, laat de verliefde Kimberly met een zucht weten. ,,Maar ik vind het wel een heel leuk gebaar van politie Zuiderpark dat die mijn oproep deelde op hun facebookpagina. Ik heb erg leuke reacties gekregen.’’



In haar bericht riep zij mensen op van zich te laten horen als zij de motoragent kenden die haar donderdag, op haar verjaardag, staande hield. In de zevende hemel zijnde schreef ze: ,,Ik zou graag in contact willen komen met de betreffende motoragent. Het was een leuk gesprek en je vroeg zelfs of je ook welkom was op mijn verjaardagsfeestje!’’



Ze haalde alles uit de kast om de agent te vinden en wilde graag met hem op een date gaan. ,,Misschien, wanneer je geen vriendin hebt, wil je wat met me drinken. Ik durfde het niet te vragen en achteraf heb ik spijt!’’ Waarom ze staande werd gehouden, houdt Kimberly liever voor zichzelf.



Politie Zuiderpark reageerde op haar beurt door het bericht te delen en met een knipoog te stellen dat ze ‘de beste rechercheurs’ op de zaak zouden zetten om de gezochte agent te vinden. ,,Het was een leuke actie en de collega’s van bureau Zuiderpark wilden de vrouw graag helpen. Het was goed bedoeld, jammer dat het niets wordt tussen hen’’, laat een woordvoerder van de politie weten. ,,De motoragent voelt zich wel erg gevleid door het bericht.’’