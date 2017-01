Motorrijder slechts gewond aan been na ongeval in Rijswijk

Hierbij vouwde de motor zich om de Skoda heen en werd de berijder meters weggeslingerd. De motorrijder hield uitsluitend een gebroken bovenbeen aan de klap over. Hij is nog dezelfde dag met succes geopereerd, zo heeft de opgeluchte vriendin van de Delftenaar laten weten.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een politieteam van de Verkeers Ongevallen Analyse heeft onderzoek gedaan, maar een uitslag hiervan is nog niet bekend. Mogelijk is de automobilist afgeslagen en heeft hij de tegemoetkomende tweewieler over het hoofd gezien. De weg was als ­gevolg van het ongeluk en het ­onderzoek ter hoogte van de Broekmolenweg richting A13 uren achtereen afgesloten.