Motorrijder zwaargewond na ongeval in Rijswijk

Een motorrijder is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. De motorrijder is met nog onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.



Het ongeluk gebeurde op de Broekmolenweg in Rijswijk, zo bevestigt de politie. Hoe het ongeluk plaats heeft kunnen vinden is nog onduidelijk, dit wordt onderzocht. Ook is onduidelijk hoe de motorrijder er aan toe is.