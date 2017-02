Multiculturele verkiezing van ondernemers van het jaar

In de raadzaal van het stadhuis klatert, nog ruimschoots vóór de bekendmaking van de nieuwe Haagse burgemeester, al het ene na het andere applaus voor de zakelijke winnaars van het jaar 2016. Kleur of afkomst maken bij deze uitverkiezing niets uit. Want de VBM-Businessclub is een stevig multicultureel netwerk. Voor en door alle ondernemers in Den Haag. Zwart, wit, geel, bruin, roze.