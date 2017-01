Museum Voorlinden op zoek naar muzikanten

De muzikanten gaan onderdeel uitmaken van een performance van de Britse kunstenaar en muzikant Martin Creed. Komende zaterdag opent die in het in september vorig jaar geopende museum aan de Buurtweg zijn tentoonstelling Say Cheese!. Deze duurt tot 8 mei.



De muzikale regiogenoten die worden uitgekozen door Voorlinden en de medewerkers van Creed lopen de komende drie maanden een aantal dagdelen op vrijdag, zaterdag of zondag dwars door het museum, restaurant en over het landgoed van museumoprichter Joop van Caldenborgh. Gisteren werd weliswaar al gerepeteerd in het museum, maar aanmelden kan nog steeds als men vóór donderdag 19 januari een mail stuurt aan e.hollanders@voorlinden.nl.



Hardlopers

Bij de Creed-expo wordt de hulp ingeroepen van nog meer vrijwilligers uit de omgeving. De kunstenaar bedacht namelijk ook Work no. 850 en daarbij trekken hardlopers sprintjes door het museum. Er wordt hard voor getraind, want de deelnemers leggen telkens sprints af van 60 meter, heen en terug. Twee groepjes van vijf lossen elkaar ieder half uur af.