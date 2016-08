Museum Voorlinden telt af

Koning Willem-Alexander verricht zaterdag 10 september de officiële opening, de dag erna is het museum voor het publiek geopend. ,,Niet alleen Nederland, maar de wereld krijgt er een museum bij'', zegt directeur Wim Pijbes die zijn baan in het Rijksmuseum opzegde om in Wassenaar aan de slag te gaan.



Volgens Pijbes is niet alleen de collectie van het museum bijzonder, maar ook het omringende landgoed waar het publiek naar hartenlust kan ronddwalen. ,,Je vindt hier vijf landschapstypen binnen een gebied van 40 hectaren. Die variatie op een dergelijk oppervlak vind je maar zelden in de wereld, laat staan in de directe omgeving van een museum.''



Indeling

Het museum bestaat uit drie delen: een semi-permanente opstelling met werken uit de eigen collectie, een wisseltentoonstelling en een vleugel met enkele bijzondere kunstwerken die speciaal voor Voorlinden zijn gemaakt. Spectaculair is het zwembad van de Argentijnse kunstenaar Leandro Erlich, waarin het publiek onderwater kan zwemmen zonder nat te worden!



Rudi Fuchs, oud-directeur van onder meer het Haags Gemeentemuseum heeft de eerste wisseltentoonstelling samengesteld. Die is gewijd aan de vorig jaar overleden Amerikaanse kunstenaar Ellsworth Kelly, een van de eerste verzamelliefdes van Joop van Caldenborgh. Rudi Fuchs, ook wel bekend als 'de kunstpaus van Nederland', noemt Voorlinden een 'volstrekt uniek museum'.