Museumkwartier is garage rijker

Onder de grond van het Tournooiveld wordt druk geboend, geverfd en afgemonteerd, want morgen om 11.00 uur moet het spic en span zijn. Dan verricht wethouder Boudewijn Revis een zogeheten pre-opening van de parkeergarage Museumkwartier. Een 'pre-opening' want in het voorjaar zal een grotere, feestelijke opening volgen als ook óp het Tournooiveld weer alles is zoals het hoort. Dus met tramrails, bestrating en groen. Daar wordt na de jaarwisseling mee begonnen. Revis beloofde gisteren nog snel 'extra groen rond de uitrit' (voor de ING-bank, red.) van de garage.



Ambassade

Maar goed, terug naar de nieuwste centrum-parkeergarage van Den Haag. Niet te verwarren met de Museumplein-parking in Amsterdam of de Rotterdamse parkeergarage Museumpark. Vanaf 14.00 uur morgenmiddag kunnen automobilisten bij de entree langs de Amerikaanse ambassade naar beneden rijden. Daar kunnen ze een van de 320 plekken uitzoeken, verdeeld over drie verdiepingen. Wat meteen opvalt zijn de verticale 'staafjes' die uit het plafond steken. Is een parkeervak vrij dan brandt er een groen lichtje, bij 'bezet' is het rood. ,,Met dit parkeergeleidingssysteem vind je snel een plek. Het minimaliseert het zoekverkeer en het drukt daardoor de CO2-uitstoot in de garage'', legt Vincent Raaphorst van Interparking uit. Deze firma baat de garage uit die 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend is.



De etages zijn uiteraard herkenbaar aan de cijfers -1, -2 en -3, maar ook omdat iedere verdieping een eigen symbool heeft dat verwijst naar de omgeving waarin de garage zich bevindt. Zo zijn -1 op alle pilaren voorzien van een afbeelding van Vermeers Meisje met de parel. Het Mauritshuis, waar dit topschilderij hangt, is immers op een steenworp afstand.



Verder zijn er zeven parkeerplekken voor mindervaliden gecreëerd. Ze zijn dichtbij de twee in- en uitgangen voor voetgangers gesitueerd. Ook zijn er acht elektrische laadplaatsen. Voor 100 procent elektrische auto's of voertuigen met energielabel A geldt overigens een iets goedkoper parkeertarief: 1,80 euro per half uur. Raaphorst: ,,Dat noemen we eco-parking. Bij het inrijden scant een camera de kentekens. Dat systeem staat in verbinding met de openbare database van de RDW. Zo weten wij dat er een e-car of een heel zuinig auto binnenrijdt en wordt het tarief automatisch aangepast.''