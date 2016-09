Mutesounds festival verhuist naar De Pier

Mutesounds is het enige muziekfestival in Nederland, dat zich speciaal richt op doven en slechthorenden. Zo ligt er een trillende dansvloer en zijn er veel visuele acts.



Vorig jaar vond het evenement plaats op de Grote Markt in de Haagse binnenstad. Nu de Pier helemaal is opgeknapt, besloot de organisatie te verhuizen. Voor de eerste editie op de nieuwe locatie belooft Mutesounds de Scheveningse Pier 'om te toveren tot een zintuigenprikkelend festival'.



Trilvloeren

Het Mutesounds festival, waar ook horenden welkom zijn, draait in de eerste plaats om muziek en dansen. Mutesounds wil het publiek laten ervaren dat muziek meer is dan klank. Muziek is hier ook 'trilvloeren, visuals, tolken en signdancers'.



Maar er is meer te doen. Zo kun je leren hoe je een drankje bestelt in gebarentaal of je laten verwennen in de beautyhoek. Het muzikale programma wordt later bekend gemaakt via de site mutesounds.nl.



Gehoorverlies

In Nederland kunnen circa 1,5 miljoen mensen niet (alles) horen, ondervinden 500.000 Nederlanders in het dagelijks leven hinder door gehoorverlies en zijn er ongeveer 30.000 mensen doof of zwaar slechthorend. In het uitgaansleven, op festivals en bij culturele evenementen is het niet vanzelfsprekend om rekening te houden met de beperking van doven en slechthorenden. Om die reden is Mutesounds voor deze groep elk jaar weer een bijzonder evenement. Het duurt van 13.00 tot 02.30 uur.