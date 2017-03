Muziek én activiteiten tijdens The Life I Live

Tijdens Koningsnacht treden zoals ieder jaar door de hele stad muzikanten op. Op het Noordeinde, de Hofplaats en het Kerkplein spelen onder meer My Baby, Kraak & Smaak en Pink Oculus. Gisteren werden de nieuwe namen The Cool Quest en La Chiva Gantiva door de organisatie bevestigd.



Een dag later, op Koningsdag, openen ondernemers vanaf 12.00 uur de deuren voor het winkelend publiek. In de winkelstraten paraderen bovendien looporkesten. Street Art, passend bij het Mondriaan themajaar, zal de binnenstad kleuren en op de braderie in de Boekhorststraat kan flink geshopt en gegeten worden.



Koningsroute

Door de Haagse grachten wordt een heuse Koningsroute georganiseerd door stichting Willemsvaart, in samenwerking met Haagse horecaondernemingen. Tijdens deze 'Koningsdag aan de Grach' kunnen liefhebbers langs uitgaansplekjes in de Haagse Binnenstad varen. Er zijn opstaphaltes bij de Hooikade, de Veenkade en het Hilton.



Muziek is er ook genoeg. In de Grote Marktstraat en op de Grote Markt verrijzen verschillende kleine podia. Haagse muzikanten zullen daar gedurende Koningsdag optreden.