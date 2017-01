'Muziek op vinyl is een beleving'

Een klant komt een stapeltje platen afrekenen. Mede-eigenaar Sidney Derby (51) van Rhythm Import glundert. ,,Weer iemand blij, ja toch?" Hij vervolgt: ,,Vinyl verzamelen is een soort verslaving. Je kan het eventjes in de ijskast zetten, maar op een gegeven moment moet je echt weer platen kopen."



De legendarische winkel aan de Haagse Torenstraat is weer open en brengt oude én jonge muziekfreaks bij elkaar. ,,Vorige week liepen twee scholieren, van 18 en 19, direct naar de bak met disco", zegt Derby. ,,Ook zien we veel mensen die hier in de jaren tachtig platen kochten. Veertig-, vijftigplussers. Die variatie vind ik fantastisch."



Spotify

Toch is het lang stil geweest aan de Torenstraat 96. Door de opkomst van digitale muziek - Spotify en YouTube - was het voor de vorige uitbater Raymond Bos onmogelijk zijn zaak draaiende te houden. Rhythm Import, dat al bestond sinds 1982, sloot uiteindelijk in mei 2010 zijn deuren.



Inmiddels is er veel veranderd. De vinylverkoop groeit. Het is weer hip om lp's te draaien op een pick-up. Corné van der Plas (46), de andere eigenaar van Rhythm Import, hoefde daarom niet lang na te denken toen hij na een fusie zijn ict-baan verloor. ,,Ik wilde iets radicaal anders doen", zegt hij.



Eigenlijk was hij van plan om alleen de collectie van Bos over te nemen, maar die bood hem de kans om zijn oude zaak opnieuw te openen. Derby, die vroeger platenwinkels runde in Amsterdam en Rotterdam, kwam erbij tijdens de opbouw: de doorstart van Rhythm Import was een feit.



Nu, drie weken na de heropening, zijn Derby en Van der Plas nog druk bezig met het aanvullen van de collectie. Van der Plas: ,,We kunnen het hier meteen volgooien met tweeduizend platen, maar we hebben liever dat er wekelijks nieuwe dingen bijkomen waar we écht achter staan. Kwaliteitsdance, van disco tot techno."



Derby legt uit wat de aantrekkingskracht van een plaat is. ,,Digitale muziek is al snel achtergrondgeluid. Vinyl is een beleving." Van der Plas: ,,Platen eisen je aandacht op."



Ook Gino van Dam (34), dj en programmeur bij de Scheveningse strandtent Whoosah, vindt vinyl geweldig. ,,Iedereen kan vanuit zijn luie stoel muziek van het internet trekken, maar het echte genot komt pas als je een handvol verdomd lekkere parels mee naar huis neemt."



Van Dam was blij verrast toen hij hoorde van de heropening, want hij kwam vroeger twee keer per week bij Rhythm Import. ,,Meer dan de helft van m'n salaris ging op aan vinyl", vertelt hij.