Muziekgebouw open met gratis concert

De vereniging met 180 muzikale leden in verschillende afdelingen, van harmonie en musical tot feestmuziek, pop en klassiek, heeft de aanbouw voor opslag van instrumenten en leslokalen zelf neergezet. Het nieuwjaarsconcert begint om 14.30 uur aan de Groene Zoom 11 in Den Haag, op het terrein van sportpark Westvliet, en is voor iedereen gratis toegankelijk. De officiële opening wordt verricht door wethouder Frank Rozenberg.



Twee afdelingen van St Caecilia verzorgen het concert: Theater en Musicalzanggroep Prestige, onder leiding van Richard Fitzhugh en het Harmonieorkest, onder leiding van Martijn van Tent. Prestige brengt een selectie uit de laatste voorstelling Female die eerder uitverkochte zalen opleverde. Het Harmonieorkest speelt onder meer Autumn leaves en als slotstuk de Radetskymars.



Na de officiële opening is het mogelijk een rondleiding te krijgen door het gebouw. De vereniging blijft ook dit jaar elke eerste zondag van de maand gratis toegankelijke uitvoeringen geven in het gebouw. Ook die concerten beginnen altijd om 14.30 uur en zijn bedoeld om mensen te inspireren om zelf muziek te gaan maken.