Muziekmuseum RockArt mogelijk in Concordia

Er is een mogelijke locatie in Den Haag gevonden voor het popmuseum Rockart. Het Concordia-gebouw aan Hoge Zand 42 in het centrum zou de nieuwe plek moeten worden. Helemaal zeker is dat nog niet. Deze zomer worden de voors en tegens van de locatie besproken.

Het museum is al enige tijd in gesprek met gemeente Den Haag over een verhuizing naar de hofstad. Momenteel is RockArt nog gevestigd in Hoek van Holland. Dat is volgens meerdere mensen een gekke locatie voor een museum dat een van de grootste collecties Haagse popmuziek heeft. Daarom is vorig jaar de verhuizing naar Den Haag aangekaart.

Concordia wordt het dus misschien. Maar er wordt ook gekeken naar een tweede mogelijke locatie. Dat gebeurt in het centrum, de Binckhorst en Scheveningen. In september wordt gekeken welke locatie het beste is.

'Concreet'