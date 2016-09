Muzikaal eerbetoon aan Amy Winehouse in Paard

Verpletterend

De bassist herinnert zich nog precies hoe hij in 2003 voor het eerst kennismaakte met Winehouse. ,,Ze deed auditie en het was verpletterend'', zegt hij. ,,De stem, haar teksten en de manier waarop zij op het podium stond, ik had nog nooit zo'n supertalent gezien. Met haar karakteristieke geluid heeft zij een scene ontwikkeld in de popmuziek zoals ook Madonna dat heeft gedaan.''



Hoe het met haar is afgelopen, is bekend. Het vriendelijke meisje kon niet op tegen de druk die het sterrendom met zich meebracht. Haar verslavingsgevoeligheid maakte haar tot een dankbare prooi voor de roddelpers. Op 18 juni 2011 gaf zij een dramatisch concert in de Servische hoofdstad Belgrado. Wat de aftrap van een Europese tournee moest zijn en een nieuw hoofdstuk zou inluiden in haar carrière eindigde in een drama. Ze kwam al waggelend het podium op en was te dronken om ook maar één noot te zingen. Het publiek reageerde woedend. Een maand later wordt ze dood aangetroffen in haar flat in Londen. Ze is dan 27 jaar.



Trouw

De muzikanten van Amy's band zijn elkaar na haar dood altijd trouw gebleven en willen dat haar repertoire voortleeft. De toer die de groep door Nederland maakt is tevens een wereldprimeur, pas later dit jaar is het project in Engeland te zien.



Davis werkte als begeleider en producer voor tal van artiesten. ,,Maar de periode met Amy was de meest bijzondere in mijn leven'', zegt hij. ,,Ik mis haar nog steeds elke dag. Met deze show gaan we niet alleen haar muziek maar ook haar persoonlijkheid vieren.''