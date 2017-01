'Na een detox voel je je als herboren'

Terwijl de geur van gehaktballen uit het huis naast haar komt, moet Sylvia van Alphen (37) het vanavond zonder warm eten doen. Hoewel: ze mag voor het diner in plaats van een koud bieten- of boerenkoolsapje - waar ze er vandaag al drie van op heeft - een soepje verwarmen. Maar dan wel een soep van onder meer bleekselderij, peterselie en romaine sla. Vriend Daan Ziemba (40) doet ook mee, maar hij kiest een vegetarische hap. ,,Alleen maar op sapjes leven vind ik te zwaar. Ik moet ook iets te kauwen hebben."



Wisseling

Sylvia en Daan doen het zo'n vier keer per jaar: detoxen. ,,Het beste is om het te doen tijdens de wisseling van seizoenen, of in dit geval na de feestdagen waarin je misschien wat minder op je voeding hebt gelet'', weet Sylvia. Als eigenaresse van JUIZS Coldpressed - een bedrijf dat koudgeperste groentesapjes maakt - weet ze er álles van.



Volgens haar heeft iedereen zo'n detoxkuur eens in de zoveel tijd nodig. ,,Je lichaam ontgift elke dag. Dat doet de lever als je ligt te slapen. Nu krijgen we in onze huidige maatschappij zoveel gifstoffen binnen dat je lichaam het zelf niet redt om alles tijdens die paar uurtjes slaap op te ruimen. Het gedeelte wat ze niet opgeruimd krijgt, wordt opgeslagen in vetcellen en in wat ze noemen je losmazig bindweefsel.



Dat zit overal; onder je huid, tussen je organen, maar ook in je cellen zelf. Na een detox kunnen voedingsstoffen en zuurstof weer makkelijker de celkern bereiken. Het resultaat? Meer energie, een stralende huid en een positief effect op je haar en nagels. Daarnaast helpt de detox je om snoepgewoontes radicaal te doorbreken. De eerste dagen zijn het lastigst en het meest confronterend; je merkt dan eigenlijk hoe gewend je bent om altijd maar te kunnen eten als je lichaam dat wil. Maar de resultaten zijn ook daar: het wordt veel makkelijker om na de detox wél dat koekje te laten staan. Je hebt het immers óók volgehouden om een paar dagen op alleen sapjes te leven."