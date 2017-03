Na schilderen van fontein nu het volledige complex

De Eerste Kamer, het Torentje, de Ridderzaal: als Van der Pol een aantal van de gebouwen opsomt waarvan zij straks de renovatie mag leiden, krijgen haar wangen een kleur. ,,Zo vereerd voel ik mij'', vertelt de architect van het Amsterdamse bureau Dok Architecten glunderend. ,,Deze gebouwen zijn van grote betekenis voor onze democratie. Ze dienen niet alleen de mensen die er werken, maar elke Nederlander.'' De ingrijpende renovatie van het Binnenhof begint in 2020 en gaat dik vijf jaar duren. De Tweede en Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken moeten tijdelijk verkassen. De verbouwing is begroot op maximaal 475 miljoen euro. Voor de coördinatie van de complexe en drastische verbouwing heeft het Rijksvastgoedbedrijf zijn oog laten vallen op Van der Pol. Haar ervaring met ingewikkelde projecten, het werken aan bestaande, aansprekende gebouwen in binnensteden waar veel partijen meekijken, droeg aan de beslissing bij. Van der Pol is onder meer bekend van het nieuwe Scheepvaartmuseum. Ook haar eerdere werk als rijksbouwmeester maakt haar geschikt voor de opdracht, aldus het rijk.

Samen met haar collega Ellen van Loon van Office for Metropolitan Architecture ontwerpt Van der Pol straks het renovatieplan. ,,Ik heb nog niets op papier staan. We hebben zelf pas heel recent het nieuws gekregen - een heerlijke verrassing - en nu het naar buiten is gebracht, kunnen we er actief mee aan de slag.''



Hoe het proces vorm gaat krijgen, weet Van der Pol nog niet. ,,Er is zoveel kennis over het Binnenhof beschikbaar, dat kan je niet in één keer vergaren. We richten ons nu op datgene wat van ons gevraagd wordt.''



Gebreken

Het acht eeuwen oude Binnenhofcomplex kampt met veel technische en bouwkundige gebreken. Denk aan lekkende daken en houtrot. Ingangen, keukens en restaurants moeten worden aangepast opdat de doorstroming straks soepeler verloopt. Een renovatie met een praktische aard dus.



Voor Van der Pol is dat geen probleem. ,,Juist die praktische zaken vormgeven, maakt het leven mooi. Eigenlijk is architectuur een omhulling van een activiteit, zoals wonen of werken. Als je dat mooi doet, kan het veel verschil maken.''



Van der Pol droeg eerder al een steentje bij aan de uiterlijkheden van het Binnenhof. Als 17-jarig meisje heeft ze als bijbaantje de vergulde Binnenhoffontein ooit geschilderd. ,,Ik ben dus al heel vroeg betrokken bij de renovatie'', lacht ze. ,,Dat ik nu weer aan de slag mag, maakt me heel erg gelukkig.''