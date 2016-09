Naaldwijks Mirell wint Terrassentrofee 2016

Het is goed toeven op het Wilhelminaplein in hartje Naaldwijk, want vorig jaar won Bij5 aan hetzelfde plein de Terrassentrofee. Dat terras is van ook nog eens van dezelfde eigenaren als Mirell.



,,Een enorme erkenning," straalt mede-eigenaar Daan Franken. ,,We zijn net heropend, hebben het ontzettend druk gehad deze zomer: deze prijs vertelt ons 'ga zo door.' Heel goed voor ons zelfvertrouwen." Lachend: ,,En nu moeten we het natuurlijk volhouden."



Tweede

De tweede plaats ging naar Delft, waar 't Postkantoor hoge ogen gooide bij lezers en jury. Jamey Bennet aan de Plaats in Den Haag kreeg de derde prijs.



Vakjury

Zeventien regionale terrassen werden vanaf begin juli door redacteuren en lezers van AD Haagsche Courant getest. De vijf beste terrassen werden vervolgens nogmaals beoordeeld door een vakjury, bestaande uit Kees Vonk (docent ROC Mondriaan, afdeling horeca) en Robert de Gunst (expert en adviseur gastheerschap en etiquette).