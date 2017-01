Naar de Noordkaap en weer terug voor goed doel

In hun, voor de barre tocht aangepaste, Subaru Forrester zijn Van der Goes en Beukers (beiden 47) zaterdag aan hun reis begonnen. Startplaats was Zaltbommel, waar in totaal 35 teams zijn vertrokken naar het hoge noorden voor een tocht van in totaal ruim 7.000 kilometer.



Coördinaten

,,Hoe we precies gaan rijden, weten we nog niet'', vertelt Van der Goes voor vertrek. ,,We krijgen de coördinaten waar we naar toe moeten rijden. Als we daar zijn, krijgen we de coördinaten van de volgende bestemming. Dat maakt het extra avontuurlijk.''



De tocht naar de Noordkaap, het meest noordelijke punt van het Europese continent, voert het duo mogelijk door Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. ,,Maar stiekem hoop ik dat we via de andere kant van de Oostzee, langs Polen, Estland en Finland gaan rijden'', bekent Beukers.



De Hagenaars doen mee aan de Artic Challenge, een tocht met verschillende elementen. ,,Het gaat er niet om wie het snelste is, er moeten ook opdrachten worden uitgevoerd'', legt Van der Goes uit. Het is een jongensdroom die in vervulling gaat. ,,De ultieme roadtrip'', zegt Beukers. ,,Twee vrienden samen op avontuur.''



Shelterbox

Of Beukers en Van der Goes gaan winnen, zal zondag blijken als de karavaan weer arriveert in Zaltbommel. Wie er sowieso wint, is de organisatie Shelter Box. Voor dit goede doel zetten de mannen zich tijdens de tocht in. ,,Deze organisatie helpt slachtoffers van natuurrampen met zogeheten shelterboxen, die tijdelijk onderdak bieden als bijvoorbeeld hun huizen zijn vernietigd'', legt Van der Goes uit. ,,Dankzij de Arctic Challenge en een oliebollenactie die we hebben gedaan, kunnen we straks zeven shelter boxen doneren, die overal ter wereld kunnen worden ingezet.''



Om extra aandacht voor ShelterBox te genereren hebben ze een box boven op hun auto gemonteerd. Aangezien de race op televisie (RTL7) wordt uitgezonden, zit het met de aandacht wel goed. ,,Het is een echte blikvanger, én een windvanger'', zeggen ze lachend.



Sneeuwscheppen

De weersvoorspellingen zijn wisselend. Maar de twee hopen op arctische omstandigheden. Met een stralende zon naar de Noordkaap rijden zou de naam van de wedstrijd geen eer aandoen. De sneeuwscheppen en survivalkit zijn in elk geval ingepakt. En eenmaal aangekomen hopen ze het noorderlicht te zien. Van der Goes: ,,Ons team heet AB Chasers, AB vanwege aurora borealis of noorderlicht.''