Nabestaanden van Henriquez spannen kort geding aan

De aanhouding gebeurde tijdens het muziekfestival Night at the Park in de zomer van 2015 in Den Haag. Nadat Henriquez als gevolg van deze aanhouding overleed braken er rellen uit in de Haagse Schilderswijk.



Tot nu toe houdt het openbaar ministerie alle namen van agenten die bij de fatale aanhouding betrokken waren geheim. Twee van hen worden strafrechtelijk vervolgd. Ze staan terecht voor zware mishandeling met de dood tot gevolg.