Nachtburgemeester Bom: Wil je rust, ga dan naar de heide

Het is steeds moeilijker voor de Haagse horeca in de binnenstad om feesten te organiseren, meldde AD gisteren. De geluidsnormen zijn zo strikt dat er eigenlijk niets mogelijk is, klagen horecaondernemers rond de Grote Markt. Zo is na tien jaar de wekelijkse salsa-avond in De Boterwaag opgeheven. Ook het voortbestaan van andere feesten is onzeker. De politiek roept al dat de nieuwe burgemeester Pauline Krikke werk moet maken van een bruisende binnenstad.



Buurtje

René Bom, als nachtburgemeester kenner van het Haagse uitgaansleven bij uitstek, steekt op zijn facebookpagina zijn mening niet onder stoelen of banken. 'Wat is hier in godsnaam aan de hand?', klinkt het in het vol vuur geschreven bericht.



'Grote Markt, Rootz, hoe ken dit? Twee goede degelijke nette horecagelegenheden in 't centrum van Den Haag. Een pareltje, iedere grote stad zou 't zo in zijn stad willen hebben en hier moet het weer verkloot worden, door één of ander buurtje die wist dattie in het 'bruisend centrum' van Den Haag ging wonen! Wil je rust, ga dan naar een hutje op de heide. Dit is wederom te gek voor woorden', lucht Bom zijn hart.



Petitie

Inmiddels zijn bezoekers van Haagse kroegen en cafés de petitie Houd uitgaan in Den Haag levend begonnen. Daarin wordt de gemeente verzocht de geldende geluidsnorm in horecakernen als de Grote Markt aan te passen. Deze is al door honderden Hagenaars ondertekend.