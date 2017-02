Nachtleven in binnenstad dreigt te verdwijnen

Ondernemers met kroegen en cafés in Haagse uitgaanskernen als de Grote Markt, het Plein en de Scheveningse boulevard hebben grote moeite zich aan de geluidsnormen te houden. Dat in horecagebieden dezelfde regels gelden als in woonwijken als het Benoordenhout of de Vogelwijk, heeft volgens horecabazen tot gevolg dat zij niet door kunnen gaan met het organiseren van feesten. Zo komt vanavond na tien jaar een eind aan de beroemde salsa-avonden in De Boterwaag.



Maarten Hinloopen is eigenaar van dat café-restaurant én van nog vijf andere horecazaken aan de Grote Markt. Ook is hij voorzitter van de Haagse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. ,,Hoewel het uitgaanspubliek langer door zou willen gaan, sluit ik mijn zaken om uiterlijk 2.00 uur", zegt hij. ,,Dit om overlast te beperken." Toch heeft de ondernemer sinds vorige maand een dwangsom van 5.000 euro aan zijn broek hangen. ,,Een bewoner heeft een klacht ingediend over overlast vanuit café Zèta. Na gemeentelijk onderzoek hebben we een boete ontvangen."



Ruzie

Een vergelijkbare dwangsom riskeert Hinloopen nu dus met De Boterwaag, schuin tegenover Zèta gelegen. De salsa-avonden zouden te veel herrie veroorzaken. Hinloopen: ,,Ik wil de zaak graag isoleren, maar dat mag niet: het is een rijksmonument. Dus zet ik een streep door het evenement. Met pijn in mijn hart, maar ik wil geen ruzie met mijn buren én die 5.000 euro kan ik wel beter besteden."



Hinloopen is niet de enige die last heeft met het handhaven van de geluidsnormen. Ook Patrick van Aller, directeur van café Rootz, overweegt te stoppen met zijn succesvolle nachtelijke feesten. ,,Als de deur open gaat om mensen binnen te laten, hoor je de muziek buiten", vertelt Van Aller. ,,Daarover is geklaagd. Om overlast te voorkomen wil ik een zogeheten 'geluidssluis' bouwen voor de deur. Maar aan de Grote Marktstraat mag niets meer veranderd worden. Dan wordt het wel heel erg lastig."



Reuring

Horecazaken draaiende houden is onmogelijk met de geldende regels, vinden veel ondernemers. ,,Als de gemeente deze stad bruisend wil houden, moeten de geluidsnormen op een aantal plekken worden aangepast. Aangepaste regels in horecakernen geeft duidelijkheid aan zowel bewoners als ondernemers", aldus Hinloopen.



De gemeente laat weten dat de wettelijke normen niet aangepast kunnen worden. ,,Wel is er onlangs gestart met een onderzoek om te kijken of er mogelijkheden liggen het beleid aan te passen", zegt een woordvoerder. ,,Daarbij willen we kijken naar regelingen die bij andere gemeenten worden gehanteerd."