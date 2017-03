Nationale titelstrijd bowlen lokt tal van toppers naar Scheveningen

In Bowling Scheveningen, het oudste bowlingcentrum van Nederland, maken de komende twee weekends de beste spelers uit wie zich een jaar lang de allerbeste van het land mag noemen. Voor de winnaars bij de mannelijke en vrouwelijke afvalrace ligt bovendien een ticket klaar voor het EK.



Opvallend: tussen de toppers bevinden zich verhoudingsgewijs veel spelers uit Den Haag en omstreken. Bij de mannen behoort bijvoorbeeld Ferrel Khoo tot de kanshebbers. De 24-jarige Hagenaar, kind aan huis op de baan in Scheveningen, was vorig jaar nog winnaar van het NK Singles Event. Ook Xander van Mazijk (25) is minimaal een outsider om rekening mee te houden. In 2016 viel de Zoetermeerder al her en der in de prijzen.



En van de drie jongste talenten komen er eveneens twee uit de regio: Dennis van den Berg (20) uit Zoetermeer en Kevin van Rooyen (19) uit Voorschoten. In totaal hebben zich voor het NK 81 heren en 31 dames ingeschreven.



Fanatiek

Volgens schattingen van de Nederlandse Bowling Federatie (NBF) wordt de sport door 200 miljoen mensen in 90 landen gespeeld. Soms puur recreatief, soms ook behoorlijk fanatiek, zoals in onder andere Japan en de Verenigde Staten. In Amerika zijn zelfs speciale scholen die bowlingles aanbieden.