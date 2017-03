Nationale Toneel steekt trailer Den Haag in House of Cards-jasje

Timelapses, vertragingen, dronebeelden en de onheilspellende achtergrond; het lijkt alsof je je in de Netflix-serie waant met de speciale productie van het Nationale Toneel. In deze video vertolkt Washington echter niet de hoofdrol, maar neemt Den Haag de leiding. Zo is onder meer de Hofvijver, de Plaats, de Haagse Markt en de Schilderswijk te zien. De beelden van deze plekken kennen een ijzingwekkende filter.



Deze trailer lijkt precies in het straatje te passen van de theaterproductie. De productie wordt een thriller genoemd die gaat over een op hol geslagen samenleving, tegen de achtergrond van Den Haag. Alle stukjes van de samenleving - van jihadisten en politieagenten, tot journalisten en politici - worden uitgeplozen. Artistiek leider is Eric de Vroedt. De eerste aflevering van de reeks is vanaf 21 maart te zien in het NT Gebouw.