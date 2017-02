Nationale zwemtop komt naar Den Haag

Politie houdt Poolse voetbalfans scherp in vizier

11:26 De politie is morgen en vrijdag extra alert op de activiteiten die supporters van Legia Warschau ontplooien in Den Haag. De Poolse fans zijn in Nederland om hun club morgenavond te steunen als die in de Amsterdam Arena aantreedt tegen Ajax. Supporters van Legia en ADO onderhouden vriendschappelijke banden met elkaar.