Nauwelijks animo voor 'terrasbak'

Groep de Mos noemt de pilot mislukt: ,,Dit is een grote teleurstelling. De gemeente heeft ook totaal de verkeerde straten aangewezen voor deze proef'', zegt raadslid Richard de Mos.



D66'er Rachid Guernaoui mikt nu maar op volgend jaar. Dan moet het wel lukken om veel meer parkeerplekken in Den Haag om te toveren tot terrassen, denkt hij. ,,Parkeren hoeft daarbij niet doorslaggevend te zijn. Het gaat bij deze terrassen nadrukkelijk om de zomer: dan zijn mensen met vakantie, dus veel auto's zijn ook weg.''



Op aandringen van de raad kwam wethouder Boudewijn Revis (VVD) eind juni met een tijdelijke versoepeling van het terrasbeleid. Revis wees zes straten aan waar horecaondernemers deze zomer als proef de parkeerplaats voor hun zaak als terras mogen gebruiken. Vanwege de verkeersveiligheid, parkeerdruk en bestaand beleid wil de wethouder niet zomaar overal terrassen toestaan.



Snackbar

Een bezoekje aan drie van de zes straten maakt al gauw duidelijk waarom het nog niet erg wil lukken met de terrassen. Zo telt de Koningstraat slechts twee horecazaken: één snackbar en één kroeg. De laatste komt bovendien niet in aanmerking voor een terras, omdat er voor de deur geen parkeerplek is.



Aan de Gedempte Gracht en de Gedempte Burgwal ontbreekt het zeker niet aan horeagelegenheden, maar daar is het gros van de zaken van Chinese of anderszins Aziatische snit. Taal blijkt dan een aanzienlijke barrière: in vijf van deze eettentjes weet niemand iets van een proef af.



De Hollandse uitbater van een theehuis aan de Gedempte Burgwal is wel op de hoogte. En enthousiast: ,, Ik vind het een superplan. Ben 100 procent vóór!'' zegt hij. Alleen niet deze zomer: ,,We kregen ergens in juli een brief dat we een terrasvergunning konden aanvragen. Dat was wat ons betreft te laat om het nog echt goed te regelen. Maar volgend jaar doen we mee.''



Maand

Volgens de gemeente Den Haag hebben zich deze zomer vier horeca-ondernemers gemeld voor een parkeerplaatsterras, maar trok één van hen zich terug. De proef loopt nog een maand door. Daarna wordt de pilot geëvalueerd.