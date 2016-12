'Nauwelijks nog debat in politiek'

De burgemeester uit zijn bezorgdheid in een eindejaarsinterview met deze krant. De gemeentepolitiek is volgens hem in de loop der jaren 'totaal veranderd'. Raadsleden luisteren slechter en argumenten doen er minder toe, meent Van Aartsen: ,,De raadsleden hebben het veel te druk met de volgende tweet die in de tijdlijn gedonderd wordt.''



Waar de burgemeester eerder het populisme en de verregaande polarisatie in de lokale politiek hekelde, treft zijn kritiek nu de gehele gemeenteraad. Dus nadrukkelijk ook de fracties van de gevestigde partijen.



,,De raadsleden trekken zich bij moties ook steeds minder aan van het oordeel van een wethouder of burgemeester'', stelt hij. , Als een collegelid over een voorstel zegt: 'ik ontraad dit ten stelligste', wordt er niet naar geluisterd. Hoe goed de argumentatie ook, die motie wordt ingediend.''



Woede

Zeker het laatste half jaar kwam het in de Haagse gemeenteraad inderdaad tot flinke aanvaringen tussen collegeleden en raadsfracties die in wisselende meerderheden de wethouders en burgemeester wilden bijsturen.

Zo ontstak zelfs de altijd diplomatieke en rustige wethouder Tom de Bruijn (D66, financiën) begin november in de Haagse wandelgangen in woede.



Een meerderheid van de raad (waaronder twee collegepartijen) eiste nieuwe lokale maatregelen tegen te hoge topinkomens in de zorg, in het onderwijs en bij corporaties. De fracties hielden zelfs voet bij stuk nadat De Bruijn uitlegde dat de motie tegen de wet indruiste.



Onaanvaardbaar

Zelf kreeg de Haagse burgemeester in juni te maken met 'doordrammende' politici, toen een meerderheid van de Haagse fracties pleitte voor het gebruik van 'stopformulieren'. Deze administratieve handeling zou volgens de lokale politiek de politie in Den Haag meer bewust maken van etnisch profileren.



Zowel Van Aartsen als de korpschef ontraadde de motie ten stelligste én uitvoerig beargumenteerd. Maar pas na het inzetten van zwaar geschut, ging de raad mee. ,,Ik sprak mijn 'onaanvaardbaar' uit, om duidelijk te maken hoe serieus deze kwestie was'', aldus de burgemeester.



Zijn al eerder geuite klacht over 'twitterij' in de politiek is een beetje een eigen leven gaan leiden, zegt Jozias van Aartsen nu. ,,Mij gaat het om het twitteren tíjdens het raadsdebat. De raadsleden doen er dan veel beter aan om te luisteren en mee te discussiëren.''



