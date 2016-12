Nee, die schillen gaan écht niet de frituur in

Toch is Van der Merkt best tevreden over haar nieuwe, milieubewuste levensstijl. Sinds twee maanden is ze samen met tweehonderd Hagenaars de uitdaging aangegaan om tot 7 februari zo min mogelijk afval te produceren. Gooide ze voor die tijd alles (ja óók de lege flessen wijn) gewoon allemaal bij elkaar bij het restafval, nu denkt ze vrijwel overal over na. ,,Het begint al in de supermarkt. Als het even kan, pak ik bijvoorbeeld de grote verpakking rijst. Dat geeft minder afval. En alleen bij hoge uitzondering koop ik nog kleine verpakkingen drinken.''



Maar oké, er zijn grenzen. ,,Laatst hoorde ik iemand vertellen dat hij zelfs schillen hergebruikte. Die gingen bij hem de frituur in. Om er chips van te maken. Ja, dat vind ik echt te ver gaan. Als ik echt niet meer weet wat ik met m'n tijd aan moet, dan zal ik er eens over nadenken'', lacht ze.



Laagdrempelig

Een deel van de buurt kijkt haar soms meewarig aan als ze met haar zakje plastic richting de afvalcontainer gaat. ,,Veel mensen hier hebben wel wat anders aan hun hoofd. Hoe hou ik m'n hoofd financieel boeven water. Ik kan goed begrijpen dat afvalscheiden dan het laatste is waar je behoefte aan hebt. Je moet het echt laagdrempelig maken. Zet overal in de wijk afvalcontainers neer. Misschien dat dan meer mensen te overtuigen zijn.''