Geen collectes, verkopers of geloofsovertuigers, staat op die sticker. Politieke partijen vallen onder al deze categorieën en tóch tref ik het harmonica-foldertje in mijn brievenbus. Hier is iemand wanhopig op zoek naar mijn stem, zoveel is duidelijk. De paniek is dan ook groot bij de VVD.



Ze worden rechts ingehaald door het A4'tje van Geert. Dat moet dus kleiner kunnen en zie: een vouwwerkje op broekzakformaat. Op maat gesneden voor Den Haag - zoals er ook vele andere versies in het land zullen zijn. Eenmaal uitgeklapt doet het vodje precies wat je van een politieke partij kan verwachten: ze vertellen wat ze de komende vier jaar gaan doen. Ze zouden ook kunnen vertellen waarom ze het de afgelopen vier jaar níet hebben gedaan, want de beloftes zijn exact dezelfde als de vorige keer. Een 'veilig' Den Haag, bijvoorbeeld. Wie heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid compleet vernaggeld? Juist, de VVD. Opstelten en Teeven sneuvelden, Ard van der Steur weet zich ternauwernood met de hink-stap-sprong naar de eindstreep van dit kabinet te wurmen.



De nationale politie? Compleet mislukt. Een korpschef liet de ondernemingsraad frauderen om zijn eigen doelstellingen te halen. De rest van het drukwerkje bevat de gebruikelijke standpunten waar de VVD mee pronkt: lagere belastingen, meer asfalt, een vleugje populisme ('we zijn een Nederlandse stad en dat willen we ook blijven'), het stimuleren van de economie. Wie erover wil doorpraten, kan terecht op een telefoonnummer dat in het foldertje staat: 06-10431951. Ik heb het fatsoen gehad om met de kerstdagen maar niet te bellen.



Na een korte zucht is het accordeonnetje vol holle VVD-beloftes aan de papiervernietigers gevoerd die ik sinds kort in huis heb. Nee en Nee heten ze, mijn twee katten. Het kostte ze amper een minuut om er gehakt van te maken. De restanten van de VVD zijn, hoe ironisch, opgezogen door een kruimeldief en daarna veilig opgeborgen waar ze thuishoren: in de vuilniszak.