'Nee, ik ga niet verzuren'

Voor iemand die 35 jaar lang kind aan huis was in een toneelgezelschap dat zojuist aan zijn einde is gekomen, ziet hij er best patent uit. En hoewel hij zich later in het gesprek over de teloorgang van De Appel soms ineens ook even heel boos kan maken, verkeert Hugo Maerten over het algemeen bepaald niet in een grafstemming.



Dat merkt ook de fotograaf, die hem meetroont naar de theaterzaal waar nog een verwelkt bosje bloemen ligt dat een bezoeker hem na afloop van de slotvoorstelling van Hamlet op 18 december vanuit de zaal heeft toegeworpen. Als een volleerd circusartiest staat de 63-jarige acteur er breed grijnzend mee te jongleren.



Daarna, in een al voor de helft ontmantelde kantoorkamer in hetzelfde pand aan de Duinstraat in Scheveningen, relativeert hij zich aanvankelijk opnieuw drie slagen in de rondte. ,,Alles is vergankelijk. Dat werd mij hier al vroeg ingeprent. Toen ik hier in 1980 kwam, maakte Carol Linssen (mede-oprichter van De Appel, red.) er een gewoonte van om appels in zijn kleedkamer te laten verrotten. Daar zat hij dan naar te kijken tijdens het schminken.''



Gezegend

Hij voelt zich gezegend, omdat hij zo lang, bijna tot aan zijn pensioen, heeft mogen werken in een overwegend prettig cultureel klimaat, waarin het nog niet bon ton was in steeds bredere politieke kring om toneel af te doen als een linkse hobby. Hij had het er nog over laatst, met zijn oude moeder in Vlaanderen: 'Dat had je niet gedacht hè - dat ik me zo goed in dit wereldje zou gaan redden? Nou, ik ook niet!' Nee, dat is geen valse bescheidenheid, licht hij toe: ,,Ik kan heus zo langzamerhand een aardig potje toneelspelen, maar ik was niet het grootste talent dat er rondliep. Niet iemand die, zoals Pierre Bokma of Gijs Scholten van Aschat, vanuit het niets iets neerzet. Ik ben de Dirk Kuyt onder de toneelspelers: een noeste werker die eruit haalt wat erin zit.''



Na de laatste voorstelling was hij eerder opgelucht dan verdrietig. ,,Elke avond speelden we in het zicht van het einde. Bij alle 26 voorstellingen van Hamlet namen we afscheid van een deel van ons publiek. Voor die mensen, trouwe bezoekers vaak, was het de laatste keer, maar wij moesten nog door. Toen het er voor ons ook opzat, heb ik om te beginnen mijn kleedkamer leeggeruimd. Alles in de vuilnisbak gekieperd. Het is voorbij. Weg. Klaar.''