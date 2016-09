Negen jaar cel geëist tegen verdachte moord op Remie

Remie Fatehmahomed werd op 16 oktober vorig jaar doodgestoken in de Hagenstraat in Den Haag-Ypenburg. Als verdachte zit al enige tijd de 58-jarige Mohammad S. vast. Hij is de ex-partner van Fathemahomeds vriendin. Het slachtoffer was weduwenaar en heeft twee kinderen.



Volgens de rechter moet S. hard op het slachtoffer hebben ingestoken, aangezien de wond 21 centimeter diep was. S. houdt vol dat hij nooit de intentie had om Fatehmahomed te doden. 'Het gebeurde in een worsteling', aldus de verdachte.



Onderzocht

Mohammad S. is onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Zij concludeerden dat hij geen persoonlijkheidsstoornis heeft, maar wel een 'aanpassingsstoornis met depressieve trekjes'. Vooral afwijzing zou bij hem leiden tot emotionele instabiliteit.



En dat is precies wat er gebeurde. S. was vreemdgegaan waardoor zijn ex de relatie beëindigde. Zij vond de liefde toen bij Remie. Tot woede van S. De officier van justitie is van menig dat S. Remie niet met voorbedachte rade heeft vermoord. Hij was echter wel van plan zijn ex en vervolgens zichzelf iets aan te doen. Daarover had hij met anderen gesproken en hulp hiervoor gezocht.



Gemis

De kinderen van Remie hebben gesproken tijdens de rechtszaak. Zo zegt Remie's zoon dat hij altijd een gemis zal voelen en dat hij nooit de kans heeft gekregen om afscheid te nemen. De dochter van Remie vertelt hoe haar vader zijn laatste adem uitblies terwijl ze boven lag te slapen.



Fatehmahomed vriendin en ex van de verdachte zat ook in de rechtszaal. 'I love you. Zie je vanmiddag', waren zijn laatste woorden tegen haar. De kinderen van Remie willen geen contact meer met haar. En dat doet zeer. 'Ik heb hem niet vermoord!', riep ze uit.



Eerdere zitting

Bij een eerdere bespreking van de stand van zaken in het onderzoek liepen de gemoederen in de rechtszaal hoog op. Een man in het publiek gooide toen een zware stoel richting de verdachte. Mede daarom vroeg de rechter op voorhand om orde in de rechtszaal.