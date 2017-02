'Niet in je bh voor de webcam'

Wending

De klas van juf Hélène Corbeau begrijpt het. Dan neemt de les een wending. Wie zit hier op Facebook, Instagram of Snapchat? Alle vingers gaan de lucht in. Er gaat een schok door de klas als de eerste vakantiefoto's van de leerlingen op het smartbord verschijnen. ,,Inbrekers zitten ook op instagram'', zegt Sean, terwijl hij de vrolijke familiefoto's de revue laat passeren. ,,Die weten dus dat je niet thuis bent.''



Ook een foto van Ahmed, met een joekel van een geweer in zijn handen, komt voorbij. ,,Op vakantie bij m'n opa in Turkije'', legt Ahmed uit. ,,Hou er wel rekening mee dat mensen jou met een wapen zien en dat ze niet weten wat het verhaal erachter is. Dat kan een verkeerde indruk geven. Scherm je account af'', adviseert Stork.



Via de inbrekers komt de wijkagent bij digitale kinderlokkers, loverboys, dreigtweets en online pesten. Hij noemt, tot grote hilariteit van de klas, de dingen bij hun naam. ,,Een foto van je borsten naar je vriendje of van je piemel naar je vriendin is geen goed idee. Later kan je ermee worden gechanteerd. Blijf nadenken ook al ben je verliefd. Ga niet in lingerie voor je webcam zitten.''



Te laat

Agent Stork staat voor groep acht, ,,omdat je op de middelbare school al te laat bent. Ze moeten nu horen wat de gevaren zijn, zodat ze die over een jaar of twee kunnen herkennen.'' Stork, geboren bij het Zuiderpark en opgegroeid in Wateringse Veld, merkte in de praktijk dat het fout ging bij kinderen van een jaar of 14. ,,Meisjes die voor 50 euro worden gechanteerd met een naaktfoto bijvoorbeeld.''



Stork besluit met een advies. ,,Ga naar je ouders als je problemen hebt. Als dat niet kan, spreek je mij op straat aan. Ik help je.''