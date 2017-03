‘Niets mis met zet van verdediging’

Het nieuws dat Mitch Henriquez in 2015 in Den Haag mogelijk niet overleed door een nekklem die agenten op hem toepasten, maar als gevolg van een hartstilstand, sloeg gisteren in als een bom. Vier vragen aan strafrechtdeskundige Peter van Koppen. Hij vindt de ophef ‘onzin’: ,,In een beschaafd rechtssysteem mag de verdediging dit doen.’’

Komende week zou de inhoudelijke behandeling beginnen van de zaak. Waarom komen de advocaten van de agenten zo laat met het rapport van de forensisch arts?

Peter van Koppen: ,,Het rapport kan pas recent gereed zijn gekomen. Het Openbaar Ministerie is meestal niet zo snel met het toesturen van een dossier. Pas als je dat in handen hebt, kan een verdediging deskundigen gaan zoeken. Ik geloof niet dat er een diepere reden achter steekt. Wat zouden ze daarmee bereiken? De zaak is nu uitgesteld. Daar zitten cliënten meestal niet op te wachten.’’

Kan een rechter niet zeggen: het is te laat om nu nog met een second opinion te komen? Henriquez overleed immers in de zomer van 2015.

,,Nee. De verdediging mag op elk moment ieder rapport inbrengen. Het is aan de rechter om straks bij vonnis te beslissen of ze er wat mee doet. Zo gaat dat. Het Pieter Baan Centrum komt meestal een dag voor de zitting nog met een rapportage.’’

Voor de familie van Henriquez kwam het onderzoek als een klap. De advocaten van de nabestaanden waren op zijn zachtst gezegd ‘not amused’.

,,Onzin. In een beschaafd rechtssysteem mag dit. Wat de publieke opinie ook zegt. De advocaten die dit zeiden moeten zich diep schamen. In Nederland voeren we een net proces, waarbij een verdachte het recht heeft zich te verdedigen. Als de zaak wordt uitgesteld, dan is dat zo.’’