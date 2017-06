Nieuw album SFB vernoemd naar 77 nachten in Surinaamse cel

Dat vertelden zij in een exclusief interview dat FunX-dj Fernando Halman vandaag op zijn site Nandoleaks.com heeft geplaatst. Het is de eerste maal dat de SFB-leden Frenna, Priceless en KM hun verhaal doen nadat zij in maart weer vrijkwamen.

De formatie SFB (Strictly Family Business) was in december 2016 in Suriname vanwege een groot optreden. ,,Onze boeker belde op een middag dat we naar onze kamer moesten komen. Toen ik daar aankwam stonden er allemaal rechercheurs te wachten. Ik was meteen in shock", vertelt KM.

Ratten

De eerste nacht in de cel was heftig. ,,Ik had op dat moment het gevoel dat God ons alles had afgenomen", bekent Priceless. ,,Ik weet dat ik wou liggen en dat er ratten over me heen liepen. Ik heb de eerste nacht geen oog dicht gedaan." De drie Nederlanders dachten na zeven nachten wel vrij te komen. ,,Uiteindelijk zijn dat er 77 geworden en daarom heet ons nieuwe album: 77 nachten", aldus Frenna.

De rechter in Paramaribo stelde uiteindelijk dat de rappers in de fout zijn gegaan, maar dat ze gezien hun lange voorarrest niet meer vast hoeven te zitten. Het Openbaar Ministerie had achttien maanden cel geëist tegen de drie. SFB besloot niet in hoger beroep te gaan. Het meisje zelf veranderde vlak voor hun vrijlating haar verhaal en stelde dat de seks met een van de rappers vrijwillig was geweest.

Kleine dingen

De vrijlating voelde voor alle drie de jongens vreemd aan. ,,We kwamen buiten en het leek alsof er niks is gebeurd. We zijn de kleine dingen in het leven nog meer gaan waarderen. Zoals meer tijd doorbrengen met je familie", aldus Frenna.

Het driemanschap, dat altijd heeft ontkend schuldig te zijn, beklemtoont niet achter de video en het lekken daarvan te staan: ,,We doen dit niet om onze vinger naar een ander te wijzen, maar we willen heel graag ons verhaal doen en daarna zijn we er klaar mee."