Nieuw besluit om Haagse markten impuls te geven

Een branchebesluit regelt hoeveel marktkooplieden in de verschillende branches mogen werken en aan welke regels zij zich hierbij moeten houden. De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd hebben betrekking op vereenvoudiging van de markt.



In het nieuwe besluit is de markt opgedeeld in minder branches dan voorheen en de markthandelaren mogen een breder productassortiment aanbieden. Ook mogen zij op eigen initiatief binnen hun branche van assortiment veranderen. Markthandelaren krijgen hiermee meer ruimte om te ondernemen binnen hun branche en om in te spelen op het aanbod binnen de detailhandel.



Met het nieuwe branchebesluit hopen het college van burgemeester en wethouders dat de Haagse markten een flinke impuls krijgen. Er wordt gestreefd naar meer banen, meer ruimte voor ondernemerschap, meer kwaliteit, meer diversiteit en meer bezoekers.