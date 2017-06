Nieuw boek over de Golden Earring

In 50 korte verhalen verhaalt Steenmeijer over het ontstaan van bekende hits als Twilight Zone en Radar Love, maar ook minder bekende nummers als Murdock 9- 6182 en Distant Love. Bassist Rinus Gerritsen neemt het eerste exemplaar van het boek in ontvangst en Jan Rot zal een nummer zingen.



In 2004 schreef Steenmeijer al een ander boek over zijn helden, getiteld Rock die niet roest. Hij is al zijn hele leven fan van de groep, een liefde die begon in zijn middelbare schoolperiode (van 1967 tot 1972) toen hij in Den Haag woonde.



Over de Golden Earring verschenen de laatste jaren tal van boeken, onlangs nog een biografie van zanger Barry Hay.