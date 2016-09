Nieuw in het ziekenhuis: arts die van alles een beetje weet

Het eerste drietal ziekenhuisartsen in deze regio werkt op verpleegafdelingen op de locatie Antoniushove in Leidschendam. In tegenstelling tot de andere artsen in het ziekenhuis, die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld het hart of gynaecologie, is de ziekenhuisarts een generalist, die van alle markten thuis is.



Uitbreiden

MCH-Bronovo gaat het aantal ziekenhuisartsen op korte termijn flink uitbreiden. Op dit moment worden er nog eens 21 opgeleid.



De ziekenhuisarts vervangt de arts-niet-in-opleiding-tot-specialist (anios), een basisarts die een tijdje meeloopt om ervaring op te doen, vertelde opleider Caro Brumsen eerder in deze krant, toen het project nog van start moest gaan. Die anios heeft weinig ervaring, draait maar kort mee en is vaak afwezig. Tegelijk wordt het werk op de verpleegafdeling ingewikkelder, want de gemiddelde leeftijd van de patiënt gaat omhoog en hij leidt aan complexere problemen.



Rolletjes

De ziekenhuisarts zorgt ervoor dat op de afdeling alles op rolletjes loopt: hij of zij controleert of het goed gaat met de patiënt en komt zo nodig in actie. Bijvoorbeeld als de patiënt na een operatie een nabloeding krijgt en de chirurg in de operatiekamer staat en dit niet direct kan verhelpen.



Zes andere ziekenhuizen in Nederland gaan ook de ziekenhuisarts inzetten. Op drie locaties is, net als bij MCH-Bronovo, deze week de eerste lichting al begonnen.