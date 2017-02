Nieuwe aanpak vroegtijdig schoolverlaten een succes

De daling is te danken aan de gezamenlijke inzet van de gemeente en scholen, die uitvallende leerlingen steeds meer achter de broek zitten. Het scheelt ook dat drop-outs sinds afgelopen jaar niet meer naar het stadhuis hoeven voor hulp, maar dat zij begeleiding krijgen van casemanagers in de wijk. Dat maakt de drempel om hulp te zoeken kleiner, zegt casemanager en leerplichtambtenaar Alami Attalhaoui.



,,Bovendien werken we hier intensief samen met allerlei hulpinstanties. Voorheen verwezen we de jongeren, die vaak ook andere problemen hebben, door naar andere loketten. Dat was funest, want 9 van de 10 keer kwamen ze daar niet aan. Nu zitten de hulpverleners één deur verderop of ze komen gewoon aan tafel bij ons zitten.''