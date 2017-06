Nieuwe ADO-shirts vliegen de winkel uit

,,We hebben nog niemand horen klagen over de nieuwe naam op de voorkant'', stelt manager merchandise Ruud Mansveld over de naamswijziging. ,,Maar de shirts zijn nog maar kort te koop, dus je weet niet hoe het gaat lopen.''



Volgens hem stonden er vanaf 12 uur al mensen te wachten voor de deuren van de fanshop. ,,Het is druk binnen, de nieuwe tenues vliegen de winkel uit.'' De fans lijken tevreden met hun aankoop. Op social media regent het kiekjes van de nieuwe outfits.



Dit jaar zijn er drie verschillende outfits te koop, een thuistenue en twee uittenues. Het thuisshirt is in typisch groen-geel. Op de achterkant van het shirt staat 'Onze Trots'. Een van de uitshirts is in de oude clubkleuren groen, rood en wit, en heeft 'We are ADO Den Haag' in de kraag gedrukt. Het andere tenue is geel, geïnspireerd op het tenue van het elftal in 1982 toen iconen als Schoenmaker, Van Vliet, Korevaar en Mansveld afscheid namen als voetballer.