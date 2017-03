Nieuwe Braziliaanse en Thaise ambassadeur langs bij Willem-Alexander

Nuna 8 scheurt door Egyptische woestijn

8:52 De Nuna 8-zonnewagen van de TU Delft komt vrijdag in actie in de Egyptische woestijn. Negen oud-leden van het Nuon Solar Team doen mee aan de eerste editie van de Somabay Egyptian Solar Challenge. De bedoeling is om zoveel mogelijk kilometers af te leggen in vier dagen tijd.