Nieuwe fietsrekken voor forenzen

Groep de Mos: 'Verbied gebruik van lachgas'

8:29 Het gebruik van lachgas in Den Haag moet worden verboden. Daarvoor pleit de raadsfractie van Groep de Mos. Het verbod zou geregeld moeten worden via de APV, net als het verbod van alcohol in sommige wijken. De partij reageert op de overlast in Leidschenveen door het gebruik van lachgas.