Nieuwe glijbaan en waterspeeltuin voor Tikibad in Duinrell

Dat maakte het Wassenaarse vakantiepark vandaag bekend. Behalve het Tikibad wordt ook het vakantiepark uitgebreid met veertig nieuwe huisjes, die meer luxe bieden dan het huidige aanbod. De investeringen zijn fors, maar nodig om Duinrell aantrekkelijk te houden, aldus directeur Roderick van Zuylen van Nijevelt.

Over het precieze investeringsbedrag houdt de topman de kaken stijf op elkaar. Hij wil alleen kwijt dat het om ,,meerdere miljoenen'' gaat. Zoveel heeft Duinrell nog niet in een jaar tijd geïnvesteerd sinds hij en zijn broer Philip het familiebedrijf in 2000 overnamen van hun vader, oprichter Hugo van Zuylen van Nijevelt.

,,Wij zijn erg voorzichtig'', zegt Van Zuylen. ,,Als vakantiepark moet je altijd blijven bouwen en investeren om in de gunst van de consument te blijven. Maar wij doen dat stapje voor stapje, zonder grote risico's. Het is een familiebedrijf en wij hopen dat nog jaren in de familie te houden.''